



В Совете Федерации РФ пригрозили Санду за готовность арестовать Путина

Первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что Россия может возбудить уголовное дело против президента Молдовы Майи Санду и объявить ее в международный розыск.



Об этом Джабаров заявил 23 мая в своем Telegram-канале.



По словам сенатора, Санду могут обвинить в угрозах в адрес президента РФ Владимира Путина.



"Похоже, у гражданки Румынии госпожи Майи Санду, которая занимает должность президента Молдовы, что-то с головой. У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста президента России. Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависят от Москвы", – написал Джабаров.



23 мая Санду заявила, что Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует Путина, если он приедет в страну.

