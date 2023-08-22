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В Сомали запретили TikTok и Telegram
22.08.2023 10:25 Ирина Демьянова

В Сомали запретили TikTok и Telegram

Власти Сомали объявили о запрете в стране социальных сетей TikTok и Telegram, а также платформы онлайн-ставок 1XBet.

Об этом пишет агентство Reuters.

В правительстве заявили, что эти платформы используются "террористами и группами, ответственными за распространение безнравственности для распространения видеороликов, фотографий и введения общества в заблуждение".

В сообщении Министерства связи и технологий говорится, что интернет-провайдеры обязаны ввести запрет до 24 августа, иначе столкнутся с юридическими последствиями.

Отмечается, что это произошло после того, как власти Сомали заявили о плане разгромить группировку боевиков "Аль-Шабаб", которая все еще контролирует значительные территории страны.

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