В Сомали запретили TikTok и Telegram
Власти Сомали объявили о запрете в стране социальных сетей TikTok и Telegram, а также платформы онлайн-ставок 1XBet.
Об этом пишет агентство Reuters.
В правительстве заявили, что эти платформы используются "террористами и группами, ответственными за распространение безнравственности для распространения видеороликов, фотографий и введения общества в заблуждение".
В сообщении Министерства связи и технологий говорится, что интернет-провайдеры обязаны ввести запрет до 24 августа, иначе столкнутся с юридическими последствиями.
Отмечается, что это произошло после того, как власти Сомали заявили о плане разгромить группировку боевиков "Аль-Шабаб", которая все еще контролирует значительные территории страны.