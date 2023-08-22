



В Сомали запретили TikTok и Telegram

Власти Сомали объявили о запрете в стране социальных сетей TikTok и Telegram, а также платформы онлайн-ставок 1XBet.



Об этом пишет агентство Reuters.



В правительстве заявили, что эти платформы используются "террористами и группами, ответственными за распространение безнравственности для распространения видеороликов, фотографий и введения общества в заблуждение".



В сообщении Министерства связи и технологий говорится, что интернет-провайдеры обязаны ввести запрет до 24 августа, иначе столкнутся с юридическими последствиями.



Отмечается, что это произошло после того, как власти Сомали заявили о плане разгромить группировку боевиков "Аль-Шабаб", которая все еще контролирует значительные территории страны.