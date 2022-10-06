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В Словении легализовали однополые браки
06.10.2022 17:21 Александр Юзовский

В Словении легализовали однополые браки

Власти Словении приняли поправки в Семейный кодекс и легализовали однополые браки в стране.

Согласно информации Euronews, за поправку проголосовали 48 депутатов, 29 были против, один воздержался.

"С этими изменениями мы признаем права однополых пар, которые они должны получить уже давно", – прокомментировал Саймон Мальевец, госсекретарь по труду, семье, социальным делам и равным возможностям.

Поправка также предусматривает возможность однополых пар усыновлять детей.

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