



В Швейцарии вводится запрет на нацистскую символику

Вывешивание нацистской символики в Швейцарии вполне законно, несмотря на то что в начале этого месяца на аукционе военных памятных вещей был выставлен большой флаг со свастикой, а в Интернете открыто продавались знаки отличия Третьего рейха, сообщает Spiegel.



Но ситуация может измениться, по крайней мере, в Женеве, одном из 26 кантонов страны.



Межпартийная группа региональных законодателей хочет изменить конституцию кантона, чтобы "запретить демонстрацию или ношение нацистских символов, эмблем или любых других нацистских предметов" в общественных местах.



Они надеются, что кантональный законодательный орган Женевы примет это изменение в пятницу — в Международный день памяти жертв Холокоста.



Музеи и кинопроизводства будут освобождены от запрета, что приведет Швейцарию в соответствие с большей частью остальной Европы.



Изменения должны быть одобрены федеральным парламентом Швейцарии в Берне, а затем референдумом в Женеве.



"Никогда не поздно предотвратить выражение нацистских идей через эти предметы", — сказал AFP депутат от либеральной партии Алексис Барбей, который был одним из авторов предложения.



Франсуа Лефорт из партии "зеленых" осудил "нынешний болезненный романтизм" вокруг нацизма и сказал, что торговля фашистскими памятными вещами "поддерживает расистскую идеологию и опасна для демократии".



"Это очень символично, потому что политики из разных партий уже более 20 лет пытаются запретить эти нацистские символы и предметы", — сказал



Томас Блази, законодатель из правой популистской Швейцарской народной партии, который инициировал это предложение.



"Нацизму нет места в Европе, нет места в Швейцарии", — сказал Блази, внук Гастона де Бонневаля, который в 1945-1964 годах был помощником французского военного лидера Шарля де Голля.



Бонневаль был арестован гестапо в 1943 году и провел два года в концентрационном лагере Маутхаузен.



Через Маутхаузен прошло около 200 000 заключенных, почти половина из которых погибли.