Новости » Политика
В Швейцарии решат, запрещать ли введение санкций против РФ
12.04.2024 19:02 Алина Груднева

В Швейцарии решат, запрещать ли введение санкций против РФ

Ультраправая Швейцарская народная партия и активисты инициировали проведение референдума, где будет решаться вопрос о том, запрещать ли введение санкций против России.

По данным Bloomberg, в ходе голосования в Швейцарии определятся относительно нейтрального статуса страны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Партия и активисты требуют требуют запрепления в Конституции положения о постоянном вооруженном нейтралитете. Он может запретить участие страны в любом военном союзе и заблокировать участие "в невоенных мерах принуждения", в числе которых стоят санкции.

Когда пройдет референдум, неизвестно. Этот вопрос будет обсуждаться после того, как подписи за его проведение будут юридически заверены.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы