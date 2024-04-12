



В Швейцарии решат, запрещать ли введение санкций против РФ

Ультраправая Швейцарская народная партия и активисты инициировали проведение референдума, где будет решаться вопрос о том, запрещать ли введение санкций против России.



По данным Bloomberg, в ходе голосования в Швейцарии определятся относительно нейтрального статуса страны.



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Партия и активисты требуют требуют запрепления в Конституции положения о постоянном вооруженном нейтралитете. Он может запретить участие страны в любом военном союзе и заблокировать участие "в невоенных мерах принуждения", в числе которых стоят санкции.



Когда пройдет референдум, неизвестно. Этот вопрос будет обсуждаться после того, как подписи за его проведение будут юридически заверены.