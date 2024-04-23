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В России за огромную взятку арестовали замминистра обороны
23.04.2024 22:10 MIGnews.com

В России за огромную взятку арестовали замминистра обороны


Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан за огромную взятку, сообщает Следственный комитет РФ.

Иванов построил себе дачи на Рублевке и в Твери на откатах военных подрядчиков. Об этом сообщали  соратники Алексея Навального.

Счета Иванова на строительство его личных домов, оплачивают “Оборонспецстрой” и “Альбатрос”, подрядчики Минобороны, которые занимаются восстановлением Мариуполя.

Иванов курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил России. Кроме того, проворовавшийся министр отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку.
 

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