В России за огромную взятку арестовали замминистра обороны
Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан за огромную взятку, сообщает Следственный комитет РФ.
Иванов построил себе дачи на Рублевке и в Твери на откатах военных подрядчиков. Об этом сообщали соратники Алексея Навального.
Счета Иванова на строительство его личных домов, оплачивают “Оборонспецстрой” и “Альбатрос”, подрядчики Минобороны, которые занимаются восстановлением Мариуполя.
Иванов курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил России. Кроме того, проворовавшийся министр отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку.