



В России за огромную взятку арестовали замминистра обороны



Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан за огромную взятку, сообщает Следственный комитет РФ.



Иванов построил себе дачи на Рублевке и в Твери на откатах военных подрядчиков. Об этом сообщали соратники Алексея Навального.



Счета Иванова на строительство его личных домов, оплачивают “Оборонспецстрой” и “Альбатрос”, подрядчики Минобороны, которые занимаются восстановлением Мариуполя.



Иванов курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил России. Кроме того, проворовавшийся министр отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку.

