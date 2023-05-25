



В России уволили журналиста за интервью с Пригожиным

Российского журналиста Константина Долгова уволили за интервью с главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным в стрим-шоу Телега Онлайн. Об этом он сам сообщил в Telegram.



"Прямым текстом сказали: я уволен из-за интервью с Пригожиным. Весь вчерашний день я пытался выяснить, что это за странная ситуация такая. Но руководители проекта на мои звонки и сообщения упорно не желали отвечать. Проект курируется и финансируется известным Институтом развития интернета (ИРИ)", - отметил Долгов.



Журналист просил директора ИРИ объяснить, что происходит. На что тот посоветовал ему обратиться к продюсерам проекта.



"Обычные продюсеры признались, что решение об увольнении приняли после звонков сверху... Тайные "звонки" почему-то обиделись на какие-то прозвучавшие в его ответах заявления Пригожина", - сказал Долгов.



