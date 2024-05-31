



В России провокатор ходил на свидания и записывал девушку на диктофон

Жительнице Тольятти Полине Евтушенко грозит до 22 лет лишения свободы по обвинению в подготовке к госизмене и призывах к терроризму. По версии следствия, она склоняла жителя Самары вступить в легион “Свобода России” и публиковала подобные призывы в соцсетях.



Российские каналы сообщают о том, что ключевым свидетелем обвинения стал новый знакомый девушки, который притворялся, что разделяет ее взгляды. Негодяй провоцировал Евгению на разговоры о “легионе”, записывал все на диктофон и делал скриншоты их переписок. Провокатором оказался 36-летний самарец Николай Комаров, с которым Евтушенко познакомилась примерно за полгода до задержания. В итоге он смонтировал записи, оставив нужные, как ему показалось, части и сдал все “куда следует”.







“Меня обвиняют в склонении к вступлению в легион “Свобода России”, но я никого не склоняла. Это фальсификация. Я ходила на дружеские свидания, а потом оказалось, что этот человек записывал наши разговоры на диктофон с самой первой встречи. Он задавал мне кучу вопросов про них [легион “Свобода России”], а я ему отвечала. Записи обрезанные. Моменты, которые могли бы оправдать меня — исключены, и это слышно, так как разговоры просто обрываются”, — рассказала девушка.



По совокупности обвинений Полине Евтушенко грозит до 22,5 лет заключения. На свободе у нее осталась шестилетняя дочь.







На фото Полина Евтушенко и провокатор Николай Комаров.

