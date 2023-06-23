



В России признали “нежелательным” Всемирный фонд дикой природы WWF

Генпрокуратура РФ признала Всемирный фонд дикой природы WWF “нежелательной” организацией, говорится на сайте ведомства.



Власти России считают, что WWF препятствует “реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США”.



Также Генпрокуратура считает, что независимые экспертизы WWF “сковывают развитие экономики России”. В надзорном ведомстве также указали, что видят “тенденциозным рейтинг экологической ответственности российских компаний WWF и отраслевые рейтинги фонда”.



В 2019 году президент WWF Игорь Честин получил от Путина орден Почета “за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу”.



Ранее “нежелательной” организацией признали Greenpeace. В марте WWF уже признавали “иноагентом”.