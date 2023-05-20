



Greenpeace признали “нежелательной организацией” в РФ “за попытку смены власти”

Российское отделение Greenpeace объявило о закрытии. Это произошло сразу после решения Генеральной прокуратуры о признании организации “нежелательной”.



“Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Greenpeace в России. Поэтому российское отделение Greenpeace вынуждено закрыться”, – говорится в сообщении организации.



Решение о признании “нежелательной” вызвано тем, что экологи “пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы”, считают в Greenpeace. В частности, благодаря их работе леса в Коми, озеро Байкал и камчатские вулканы получили статус всемирного наследия ЮНЕСКО.



19 мая Генрокуратура признала Greenpeace "нежелательной организацией" в России, обосновав решение тем, что экологи предпринимали ”попытки вмешательства во внутренние дела страны”, финансово поддерживали “иностранных агентов” и занимались “антироссийской пропагандой”.



“Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем”, – заключили прокуроры.



Понятие “нежелательные организации” в российском законодательстве появилось в 2015 году. Под категорию “нежелательных” попадают иностранные или международные неправительственные организации, “представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства”. В соответствии с принятым Госдумой законом, им запрещено открывать на территории России структурные подразделения, вести проекты и распространять информацию, в том числе в интернете. За нарушение запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания.



В июне 2021 году Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за сотрудничество с нежелательными организациями. За “нарушение” грозит от одного до четырех лет лишения свободы. За руководство и организацию деятельности нежелательной организации грозит от двух до шести лет колонии. За пожертвования (донаты) нежелательным организациям предусмотрели лишение свободы на срок от одного года до пяти лет с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет (или без такового).

В июле 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправке в статью 284.1 УК РФ: согласно ей, уголовное наказание за сотрудничество с нежелательными организациями теперь предусмотрено после первого административного штрафа, даже если это не происходило на территории России.

В перечне “нежелательных” организаций, который ведет Минюст, уже 87 названий организаций, объединений и СМИ.



Международная правозащитная организация Amnesty International назвала закон о “нежелательных организациях” способом “очернения независимых НКО, лишения их финансирования и наложения суровых наказаний на их членов”. Закон, по мнению правозащитников, применяется “для борьбы с инакомыслием и удушения свободы выражения мнений и независимых организаций гражданского общества в России”. Комитет по правам человека ООН рекомендовал России отменить или пересмотреть законодательство о “нежелательных” организациях.