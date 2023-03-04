



В России посоветовали бизнесу самостоятельно установить ПВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал российскому бизнесу самостоятельно устанавливать системы ПВО. Об этом сообщает The Moscow Times.



“Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты”, — сказал он.



По словам Картапалова, места расположения российского ПВО известны НАТО и Украине. Кремль прежде всего защищает государственные объекты.



“То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны вполне возможно“, — заявил Глава комитета Госдумы по обороне.



