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В России могут снять запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления
18.10.2022 07:30 Ольга Белозерова

В России могут снять запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления

В России могут снять запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления.

Как сообщает ВВС, 18 октября Госдума, вероятно, разрешит мобилизовать на войну с Украиной граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Сейчас призывать таких людей в ряды военных запрещает федеральный закон, но, как утверждается, военкоматы уже нарушают запрет, и в парламенте предлагает его вовсе снять.

За снятие запрета ратуют председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

Как отмечается, в России к тяжким преступлениям относят те, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы.

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