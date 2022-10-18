



В России могут снять запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления

В России могут снять запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления.



Как сообщает ВВС, 18 октября Госдума, вероятно, разрешит мобилизовать на войну с Украиной граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.



Сейчас призывать таких людей в ряды военных запрещает федеральный закон, но, как утверждается, военкоматы уже нарушают запрет, и в парламенте предлагает его вовсе снять.



За снятие запрета ратуют председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.



Как отмечается, в России к тяжким преступлениям относят те, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы.