



В России хотят ввести еще один праздник в честь нападения на Украину

День нападения России на Украину 24 февраля предлагают сделать “памятной датой”. Соответствующий закон разработал и подготовил к внесению в Госдуму глава партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов. Об этом сообщает ТАСС.



В частности Миронов предложил внесение изменение в закон “О днях воинской славы и памятных датах России”, - установить новую памятную дату 24 февраля — “День участника СВО”.



Согласно пояснительной записке к документу, официальное утверждение памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников войны против Украины в истории современной России, а также будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.

