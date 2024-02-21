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В России хотят ввести еще один праздник в честь нападения на Украину
21.02.2024 11:38 MIGnews.com

В России хотят ввести еще один праздник в честь нападения на Украину

День нападения России на Украину 24 февраля предлагают сделать “памятной датой”. Соответствующий закон разработал и подготовил к внесению в Госдуму глава партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов. Об этом  сообщает ТАСС.

В частности Миронов предложил внесение изменение в закон “О днях воинской славы и памятных датах России”, - установить новую памятную дату 24 февраля — “День участника СВО”.

Согласно пояснительной записке к документу, официальное утверждение памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников войны против Украины в истории современной России, а также будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.
 

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