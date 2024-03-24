



В России хотят вернуть смертную казнь

В Думе хотят использовать теракт в “Крокус-холл” как повод для возврата к смертной казни. По крайней мере глава парламентской фракции "Единой России" Владимир Васильев пообещал, что тема смертной казни за терроризм будет "глубоко, профессионально, содержательно проработана" и "будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям" российского общества.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Ранее с этими идеями уже выступали замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, а также советница генпрокурора России Наталья Поклонская.



Мораторий на применение смертной казни в России был следствием вступления страны в Совет Европы и присоединения к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот тип наказания в РФ не применяют с 1996 года. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в 2022 году заявлял, что возвращение смертной казни в России возможно только в случае изменения положений Конституции.





