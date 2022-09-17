В Риге запретили песню "Катюша"
В латвийской столице запретили исполнение песен, прославляющих СССР, в общественных местах. Под "санкции" также попала и песня "Катюша".
За исполнение песен, прославляющих СССР, предусмотрен штраф.
"Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, – такие, например, как "Катюша" и т.д.", – рассказал руководитель отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления Том Садовскис.