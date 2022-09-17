



В Риге запретили песню "Катюша"

В латвийской столице запретили исполнение песен, прославляющих СССР, в общественных местах. Под "санкции" также попала и песня "Катюша".



За исполнение песен, прославляющих СССР, предусмотрен штраф.



"Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, – такие, например, как "Катюша" и т.д.", – рассказал руководитель отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления Том Садовскис.



