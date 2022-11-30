



В РФ заявили, что Финляндия и Швеция превращаются в "натовскую периферию"

По мнению замглавы российского МИДа Александра Грушко, Финляндия и Швеция превращаются "из символов военного неприсоединения в периферию НАТО".



Об этом сообщает ТАСС.



"Это печально. Это две страны, международное реноме которых во многом основывалось на политике военного неприсоединения, на уважении того их вклада, который они внесли в дело формирования коллективных начал в сфере европейской безопасности, разработки документов в сфере военной предсказуемости, транспарентности. Они всегда были важной площадкой для международного диалога. Теперь они превращаются в натовскую периферию. Но это их выбор", - заявил Грушко.