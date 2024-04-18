



В РФ задумались об отправке на войну бездомных собак

Власти Ханты-Мансийского автономного округа РФ задумались о создании "отряда" бездомных собак, которых хотят отправить на войну в Украину.



Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на департамент внутренней политики ХМАО.



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"Ветеринарная служба Югры готова оказать содействие в подборе определенных пород собак, содержащихся в приютах для животных без владельцев на территории автономного округа, в целях их обучения для использования "в зоне СВО", - сообщили в департаменте.



Местная кинолог Ольга Колмогорова заявила, что ее центр готов принять в "отряд" специально разведенных щенков и взрослых собак. Когда начнут обучать животных, неизвестно, поскольку пока что для этого нет подходящего помещения.