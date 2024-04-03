



В РФ вновь заговорили об "украинском и американском" следе в теракте в Крокусе

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев вновь заговорил о том, что следы теракта в "Крокус Сити Холле" якобы ведут к украинским спецмлужбам и США.



Соответствующее заявление он сделал 3 апреля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Надо учитывать, что ИГИЛ и другие террористические организации создали США", - объявил Патрушев.



По его словам, украинцы и НАТО "от бессилия" все чаще "прибегают к методам террора".