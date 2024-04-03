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В РФ вновь заговорили об "украинском и американском" следе в теракте в Крокусе
03.04.2024 11:26 Алина Груднева

В РФ вновь заговорили об "украинском и американском" следе в теракте в Крокусе

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев вновь заговорил о том, что следы теракта в "Крокус Сити Холле" якобы ведут к украинским спецмлужбам и США.

Соответствующее заявление он сделал 3 апреля.

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"Надо учитывать, что ИГИЛ и другие террористические организации создали США", - объявил Патрушев.

По его словам, украинцы и НАТО "от бессилия" все чаще "прибегают к методам террора".

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