



В РФ продолжают угрожать "ядерным столкновением"

Министерство иностранных дел России следом за минобороны РФ повторило угрозы о высокой вероятности "ядерного столкновения".



С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", - считает Рябков.



По его словам, в случае развития такого сценария победителей не будет.



Что примечательно, 22 марта об угрозе "ядерного столкновения" между Россией и Западном сказал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

