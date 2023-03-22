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В РФ продолжают угрожать "ядерным столкновением"
22.03.2023 19:28 Алина Груднева

В РФ продолжают угрожать "ядерным столкновением"

Министерство иностранных дел России следом за минобороны РФ повторило угрозы о высокой вероятности "ядерного столкновения".

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", - считает Рябков.

По его словам, в случае развития такого сценария победителей не будет.

Что примечательно, 22 марта об угрозе "ядерного столкновения" между Россией и Западном сказал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.
 

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