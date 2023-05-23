



В РФ принят закон об основаниях признания недействительными загранпаспортов

Госдума РФ приняла закон, закрепляющий основания для признания загранпаспортов РФ недействительными.



В закон "О порядке выезда и въезда в РФ" дополнили новой статьей.



В документе прописано, что причинами для признания загранпаспортов недействительными будут утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, а также сведений о дате или месте рождения, изменение пола и истечение срока действия документа.



Также он утратит силу в случае смерти владельца или непередачи документа на хранение в уполномоченные органы без уважительной причины, а также в случае, если россиянин отказался от гражданства или оформил документ на утраченном или похищенном бланке.

