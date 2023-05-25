



В РФ портреты прокурора и судьи МУС появились на досках "Их разыскивает полиция"

В Москве портреты представителей Международного уголовного суда в Гааге — прокурора Карима Ахмада Хана и судьи Розарио Сальваторе появились на доске "Внимание, розыск" в ОВД Северного Тушина, пишет российский Телеграм-канал Sota.



19 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана. Ему, как и судье Розарио Сальваторе, Следственный комитет России заочно предъявил обвинение по статьям о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства".



Поводом стал ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном перемещении украинских детей в Россию.



