



В РФ обозвали саммит G7 "инкубатором для русофобской и антикитайской истерии"

Министерство иностранных дел России жестко высказалось о том, что думает о проходящем в японской Хиросиме саммите G7.



Внешнеполитическое ведомство РФ обозвало его "деградировавшим политизированным" мероприятием, где звучат "антироссийские и антикитайские истерии".



"Семерка превратилась в "инкубатор", где под руководством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность", - сказали в России.



По данным МИД РФ, члены G7 "навязывают" все это "проамериканской массовке" из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона.



"Панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, позволявшей Западу грабить мир, заставляет членов объединения направить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии", – возмутились в ведомстве.

