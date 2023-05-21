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В РФ обозвали саммит G7 "инкубатором для русофобской и антикитайской истерии"
21.05.2023 20:10 Алина Груднева

В РФ обозвали саммит G7 "инкубатором для русофобской и антикитайской истерии"

Министерство иностранных дел России жестко высказалось о том, что думает о проходящем в японской Хиросиме саммите G7.

Внешнеполитическое ведомство РФ обозвало его "деградировавшим политизированным" мероприятием, где звучат "антироссийские и антикитайские истерии".

"Семерка превратилась в "инкубатор", где под руководством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность", - сказали в России.

По данным МИД РФ, члены G7 "навязывают" все это "проамериканской массовке" из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона.

"Панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, позволявшей Западу грабить мир, заставляет членов объединения направить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии", – возмутились в ведомстве.
 

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