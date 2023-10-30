



В разгар войны и бедности в Газе живут сотни миллионеров – как разбогател ХАМАС

Анклав, в котором доминирует исламистская группировка Хамас, снова стал ареной войны после террористической атаки 7 октября, в результате которой на юге Израиля погибло более 1400 человек, а гражданское население ввергло в еще более глубокую нищету в Газе, где живут сотни палестинцев-миллионеров .

“Как и сеть подземных туннелей, его нельзя увидеть с поверхности, но нижняя часть города Газа полна наличных денег”, – так описывает это газета Globes. “Хотя сектор Газа считается одним из беднейших регионов мира, его лидеры живут роскошной жизнью, многие из них обладают состояниями в миллионы или миллиарды долларов”.

При этом, уровень безработицы в Газе превышает 60%, а Всемирный банк указал в 2022 году, что ВВП на душу населения в палестинском анклаве составил всего 1257 долларов, “примерно четверть ВВП на душу населения, оцениваемого в 2022 году в 4458 долларов в ПА”. Эти цифры, по данным банка, делают Газу “одним из самых бедных мест в мире”.

Многие комментаторы связывают ограниченный экономический рост анклава с египетско-израильской блокадой, которая с 2007 года ввела ограничения на ввоз или выезд товаров из сектора. Однако этот аргумент, как отмечает издание, “игнорирует фундаментальную проблему Газы – богатство палестинских лидеров”. В Globes заявили, что лидеры террористической группировки создали свое богатство “в первую очередь за счет бурно развивающейся туннельной промышленности”. Чиновники ХАМАСа взимают налоги, обычно в размере 20%, "на все товары, провозимые контрабандой" через подземные переходы.

По данным издания, в Газе еще в 2013 году проживало около 600 миллионеров, которые “сделали свое состояние благодаря сотням подземных туннелей вдоль границы между Газой и Египтом”. В то время глобальная арабская газета Al Monitor описала торговлю через туннели как фактор, который “породил новый класс богатых людей, которым удалось накопить огромные состояния за короткий период времени”.

Также в 2013 году израильская газета “Гаарец” процитировала высокопоставленного палестинского чиновника, который заявил, что “Газа полна коррумпированных миллионеров ”не только из-за контрабанды, но и из-за присвоения международной помощи.

“Используя криптовалюты, незаконный оборот наркотиков и недвижимость”, – говорится в статье Ynet, – "ХАМАС позаботился о том, чтобы обеспечить средства, необходимые для укрепления анклава при планировании нападения на Израиль, а также пообещал помощь гражданскому населению, чтобы нейтрализовать международное внимание”.

Другой региональный портал The Arab Weekly, в феврале 2021 года прокомментировал, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания “живет в роскоши между Турцией и Катаром”.

В обширном отчете, опубликованном американским журналом Forbes в декабре 2014 года, ХАМАС назван второй богатейшей террористической организацией в мире после ИГИЛ. По данным Forbes, в то время годовой доход Хамаса составлял $1 млрд, опережая колумбийские FARC (600 млн) и "Хизбаллу" (500 млн). Придя к власти в Газе в 2007 году, ХАМАС стал “мощной организацией менее чем за десять лет”, подчеркнул американский журнал.

Однако многие аналитики отмечают, что со временем финансы Хамаса стали гораздо более сложными, и не только благодаря криптовалютам – ресурсу, используемому другими исламистскими группировками. Утверждается, что ХАМАС как организация и многие из ее лидеров на личном уровне стали крупными инвесторами в сделки с недвижимостью в регионе.

В сообщении интернет-газеты EsDiario, базирующейся в Мадриде, указывается, что тридцать компаний “десятилетиями финансировали ХАМАС посредством сделок с роскошной недвижимостью”, заключенных с одобрения местных властей в “умеренных исламских странах”, таких как Турция, Египет, Саудовская Аравия. Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир или Судан. Эти предприятия, добавил он, "превышают 500 миллионов долларов ", и это добавляется к помощи, полученной администрацией ХАМАСа в Газе. Пакет включает 500 млн долларов из Катара, 1,2 млрд евро от Евросоюза и еще 500 млн долларов от ООН.

Данные о бизнесе ХАМАС в сфере недвижимости, на которые цитирует EsDiario, возникли в результате расследований Министерства финансов США, которое отслеживало деньги террористической группы через свое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). В мае 2022 года OFAC выявило финансового чиновника ХАМАС, а также “обширную сеть посредников” и компаний, которые приносили “доход террористической группе путем управления портфелем международных инвестиций”.Даже сообщалось о существовании Инвестиционного офиса ХАМАС, “руководство которого курирует эту сеть” предприятий, многие из которых занимаются недвижимостью.

ХАМАС получает “огромные доходы за счет своего секретного инвестиционного портфеля, одновременно дестабилизируя Газу”, где гражданские лица сталкиваются с “тяжелыми экономическими и жизненными условиями”, отметила тогда представитель OFAC Элизабет Розенберг. Также OFAC представило список лиц и компаний, участвующих в этой схеме ХАМАС , в том числе иорданцев Хишама Юниса, Яхию Кафише, Ахмеда Шарифа, Абдаллу Уде, палестинца Усаму Али и компании Sidar и Itqan Real Estate.