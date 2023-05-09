



В Приднестровье призвали РФ увеличить количество миротворцев, - ISW

Непризнанное Приднестровье попросило Россию увеличить свой миротворческий контингент в регионе.



Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Эксперты института изучения войны отмечают, что оккупированное Россией Приднестровье просит об увеличении количества миротворцев, вероятно, для поддержки усилий Кремля по дестабилизации Молдовы, однако РФ по-прежнему вряд ли отправит дополнительные силы в Приднестровье, учитывая ее постоянную потребность в войсках в Украине.



Глава представительства Приднестровья в Москве Леонид Манаков предложил РФ увеличить количество миротворцев после того, как обвинил прокуратуру Молдовы в "расправе" над членами пророссийской партии "Шор".



Представители Белого дома предупреждали власти Молдовы, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать акции протеста против молдавского правительства с целью установления пророссийской администрации. 7 мая в Кишиневе задержали 27 протестующих пророссийской партии.



