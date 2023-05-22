



Китай и Россия проведут переговоры по безопасности

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев проведет в понедельник переговоры с Чэнь Вэньцином, членом Политбюро Коммунистической партии Китая, курирующим полицию, судебно-правовые вопросы и разведку, сообщают российские СМИ.



Это будет первая встреча Патрушева с Чэнь Вэньцином. В октябре Чэнь Вэньцин был назначен партийным секретарем Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам, высшего поста безопасности Китая.



Патрушева, бывшего начальника службы внутренней безопасности ФСБ, многие считают одним из самых ястребиных членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина.



Хотя двусторонние переговоры по вопросам безопасности являются ежегодным мероприятием, Россия и Китай предприняли шаги по дальнейшему укреплению своих экономических, политических и военных связей с тех пор, как в феврале 2022 года российская армия вторглась на территорию Украины.