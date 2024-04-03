



В Польше жестко ответили на угрозы Лукашенко

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко ответил Александру Лукашенко, который ранее объявил о подготовке белорусов к войне.



Соответствующее заявление глава польского внешнеполитического ведомства сделал 3 апреля.



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"Пусть попробует. Посмотрим, кто победит", - сказал Сикорский.



Ранее Лукашенко сказал, что белорусы не хотят воевать, но готовятся к войне.



"Хочешь мира — готовься к войне» — это не я придумал. Это очень правильно сказано", - сказал Лукашенко.