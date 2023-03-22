



В Польше размещен постоянный гарнизон армии США

Церемония реорганизации региональной группы поддержки ВС США в постоянный гарнизон, первый – в республике и восьмой – в Европе, состоялась во вторник в военном комплексе имени генерала Тадеуша Костюшко с участием вице-премьер-министра – министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

“С сегодняшнего дня свою деятельность начинает американский гарнизон. Это хорошая новость для безопасности Польши и восточного фланга НАТО. Наше сотрудничество с США образцовым. Наша цель – развитие взаимосовместимости с американскими войсками”, – заявил министр.

Создание постоянного американского военного гарнизона в Польше Блащак считает "историческим моментом" важным для безопасности страны и всего восточного фланга НАТО.



Задачей американского гарнизона будет, в частности, управление передовыми частями ВС США в на территории Польши. В военном лагере в Познани с осени 2020 года располагается передовое командование 5-го армейского корпуса армии США. В июле 2022 года подразделение было переименовано в Camp Kosciuszko – в честь героя войны за независимость Тадеуша Костюшко.