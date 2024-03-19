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В Польше предложили пустить замороженные активы РФ на оружие для Украины
19.03.2024 07:24 Mignews

В Польше предложили пустить замороженные активы РФ на оружие для Украины

Тратить замороженные в Европейском Союзе деньги РФ надо не только на восстановление Украины, но и на ее защиту. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Мы получили политическое решение, хотя еще не юридическое, что проценты с капитала (российского капитала, который был заморожен странами ЕС, – ред.) будут использованы в пользу Украины", – цитирует польского министра RMF FM.

Сикорский признался, что лично он "хотел бы пойти дальше". 

"Я считаю, что агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии. Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, то лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление", – заявил глава польской дипломатии.

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