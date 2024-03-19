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В Польше подшутили над "выборами" в России
19.03.2024 07:59 Алина Груднева

В Польше подшутили над "выборами" в России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подшутил над итогами "выборов" в России, сказав, что ожидал 101% у Владимира Путина.

Об этом сообщает украинский "24 канал".

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По словам Сикорского, он даже разочарован, что Путин "не доработал" над результатом.

"Лично я был разочарован Владимиром Путиным. Я ожидал, что он получит не менее 101% голосов", - посмеялся Сикорский.

В МИД Польши отметили, что так называемые выборы в РФ проходили в условиях жестких репрессий.

"Учитывая последовательное внедрение в России репрессивного законодательства, ограничение прав и свобод граждан, в том числе политических, а также военной цензуры, политически мотивированных преследований и неприятие антивоенных кандидатов, "выборы" нельзя считать свободными и честными", — отметили в МИДе.

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