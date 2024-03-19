



В Польше подшутили над "выборами" в России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подшутил над итогами "выборов" в России, сказав, что ожидал 101% у Владимира Путина.



Об этом сообщает украинский "24 канал".



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По словам Сикорского, он даже разочарован, что Путин "не доработал" над результатом.



"Лично я был разочарован Владимиром Путиным. Я ожидал, что он получит не менее 101% голосов", - посмеялся Сикорский.



В МИД Польши отметили, что так называемые выборы в РФ проходили в условиях жестких репрессий.



"Учитывая последовательное внедрение в России репрессивного законодательства, ограничение прав и свобод граждан, в том числе политических, а также военной цензуры, политически мотивированных преследований и неприятие антивоенных кандидатов, "выборы" нельзя считать свободными и честными", — отметили в МИДе.