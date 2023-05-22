Новости » Политика
В Петербурге предлагают запретить воздушные шары
22.05.2023 21:46 Ирина Демьянова

В Петербурге предлагают запретить воздушные шары

Правительственный комитет по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга РФ пока рекомендовал отказаться в городе от запуска воздушных шариков, якобы из-за вреда экологии.

Об этом сообщает российское информагентство "РИА "Новости".

Отмечается, что воздушные шары "падают обратно на землю, загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц".

Вместо воздушных шариков, которые якобы вредят окружающей среде, российские чиновники предлагают делать шоу мыльных пузырей.

Чиновники хотят, чтобы запрет на запуск воздушных шариков касался, в частности школ, где проводится праздник последнего звонка, рекомендации касаются также выпускников.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы