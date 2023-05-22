



В Петербурге предлагают запретить воздушные шары

Правительственный комитет по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга РФ пока рекомендовал отказаться в городе от запуска воздушных шариков, якобы из-за вреда экологии.



Об этом сообщает российское информагентство "РИА "Новости".



Отмечается, что воздушные шары "падают обратно на землю, загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц".



Вместо воздушных шариков, которые якобы вредят окружающей среде, российские чиновники предлагают делать шоу мыльных пузырей.



Чиновники хотят, чтобы запрет на запуск воздушных шариков касался, в частности школ, где проводится праздник последнего звонка, рекомендации касаются также выпускников.

