



В Петербурге открывается бизнес-пространство "ЧВК Вагнер Центр"

В Петербурге открывается бизнес-пространство «ЧВК Вагнер Центр», сообщает канал "Осторожно, новости". Оно находится в здании, которое достраивали связанные с Пригожиным компании.



Согласно сообщениям с сайта центра (появился 25 октября), владельцы здания предложат бесплатную аренду в здании у метро «Новочеркасская» авторам проектов с идеями по «повышению обороноспособности государства», также там ждут журналистов, писателей, блогеров и айтишников.



Бизнес-центр только открылся: с 2013 года проект «Морская столица» строила компания «Росстройинвест», при этом стройку замораживали. В конце 2019 застройщиком стало акционерное общество «Ритейл» — издание «Деловой Петербург» связывает компанию со структурами «Конкорда».



Весной «Ритейл» официально сменила адрес — и теперь прописана в промзоне на улице генерала Хрулёва, рядом с автошколой. По нашим данным, там же зарегистрирован владелец сайта «ЧВК Вагнер Центр» — он называет себя «Габриэль Белых», но его номер принадлежит 22-летнему Денису Мачулину из Краснодара.



До начала октября в здании предлагали снять офисные помещения через сайт БЦ «Морская столица». Сейчас на этом сайте стоит заглушка, арендой занимается посредник на ЦИАН.