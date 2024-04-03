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В ООН рассмотрят возможность введения оружейного эмбарго против Израиля
03.04.2024 14:19 Алина Груднева

В ООН рассмотрят возможность введения оружейного эмбарго против Израиля

Совет ООН по правам человека рассмотрит проект резолюции, призывающий к введению эмбарго на поставки оружия Израилю.

Голосование состоится в пятницу, 5 апреля.

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Проект резолюции об оружейном эмбарго будет рассматриваться из-за обвинений в отношении Израиля в "геноциде" палестинцев в Газе.

Текст резолюции предложил Пакистан. Соавторами являются Боливия, Куба и палестинская миссия в Женеве.
 

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