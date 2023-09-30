



В ООН рассказали, были ли случаи жестокого обращения с покидающими Карабах

Наблюдатели ООН не зафиксировали случаев жестокого обращения с армянами, покидающими Нагорный Карабах после контртеррористической операции, которую провел Азербайджан



По данным турецкого информагентства "Анадолу", об этом сообщила представитель Верховного комиссара по делам беженцев в Армении Кавита Белани.



"Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов, никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано", - подчеркнула она.



По последним данным Еревана, в Армению прибыли из Карабаха 100 417 человек. По прогнозам, в ближайшие дни в регионе вообще не останется армян.