



В ООН назвали "критической" ситуацию в Иране

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил во вторник, что ситуация в Иране является "критической". Представитель ООН отметил ужесточение реакции иранских властей на протесты, в ходе которых погибло более 300 человек.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Рост числа смертей в результате протестов в Иране, в том числе двух детей в выходные дни, и ужесточение реакции сил безопасности подчеркивают критическую ситуацию в стране", - заявил Тюрк.



Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) заявило, что на сегодняшний день в Иране было убито более 300 человек, в том числе более 40 детей. Эти случаи смерти произошли по всей стране, причем случаи смерти зарегистрированы в 25 из 31 провинции.