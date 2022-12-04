Новости » Политика
В ООН думают над резолюцией по созданию международного трибунала над РФ
04.12.2022 20:01 Алина Груднева

В ООН думают над резолюцией по созданию международного трибунала над РФ

В ООН обдумывают проект резолюции по созданию международного трибунала над руководством РФ за преступления в Украине.

 
Об этом сообщает The Guardian.
 
Среди рассматриваемых вариантов - заключение между Украиной и ООН договора, который приведет к созданию отдельного трибунала.
 
Второй вариант заключается в проведении Украиной внутренних судебных процессов с добавлением международного элемента со стороны Европы, который можно было бы одобрить на Генассамблее ООН.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы