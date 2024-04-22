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В ОДКБ предупредили о риске расширения конфликта на Ближнем Востоке
22.04.2024 12:46 Алина Груднева

В ОДКБ предупредили о риске расширения конфликта на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов предупредил о риске расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Его слова цитирует российское информационное агентство ТАСС.

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"Секретариат ОДКБ с тревогой и беспокойством наблюдает эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряженности в целом. По оценкам наших аналитиков, риски расширения конфликта существуют, они вполне реальны", - сказал он.

По словам Тасмагамбетова, ОДКБ готов выступить посредником в урегулировании конфликта.
 

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