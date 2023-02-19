



В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

Москва решительно осуждает израильские удары по Дамаску и окрестностям, эти действия грубо нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий Захаровой в воскресенье был размещен на сайте внешнеполитического ведомства.



“Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона”, – заявила она.



По словам Захаровой, Москва исходит из того, что продолжение подобной практики является неприемлемой в ситуации, когда многие страны мира помогают Дамаску в преодолении последствий землетрясения.