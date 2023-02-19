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В МИД России осудили удары Израиля по Сирии
19.02.2023 15:47 Наталья Богинская

В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

Москва решительно осуждает израильские удары по Дамаску и окрестностям, эти действия грубо нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  Комментарий Захаровой в воскресенье был размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

“Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона”, – заявила она. 

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что продолжение подобной практики является неприемлемой в ситуации, когда многие страны мира помогают Дамаску в преодолении последствий землетрясения.

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