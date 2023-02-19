В МИД России осудили удары Израиля по Сирии
Москва решительно осуждает израильские удары по Дамаску и окрестностям, эти действия грубо нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий Захаровой в воскресенье был размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
“Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона”, – заявила она.
По словам Захаровой, Москва исходит из того, что продолжение подобной практики является неприемлемой в ситуации, когда многие страны мира помогают Дамаску в преодолении последствий землетрясения.
🎙 М.В.#Захарова: В ночь на 19 февраля ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 19, 2023
❗️ Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР.
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