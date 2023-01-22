



В Мадриде прошел масштабный антиправительственный протест

Тысячи людей собрались в центре Мадрида в субботу, чтобы выразить протест против социалистического правительства и обвинить его в подрыве конституции.



Протестующие размахивали флагами и призывали премьер-министра Педро Санчеса уйти в отставку, а также кричали слово "предатель". Об этом сообщает Reuters.



Демонстрацию организовали консервативная оппозиционная Народная партия, правоцентристская Ciudadanos и ультраправая Vox. Митинг прошел под лозунгом "За Испанию, за демократию и конституцию".



По оценкам властей, в мининге приняли участие около 30 000 человек.