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В Мадриде прошел масштабный антиправительственный протест
22.01.2023 06:30 Ольга Белозерова

В Мадриде прошел масштабный антиправительственный протест

Тысячи людей собрались в центре Мадрида в субботу, чтобы выразить протест против социалистического правительства и обвинить его в подрыве конституции.

Протестующие размахивали флагами и призывали премьер-министра Педро Санчеса уйти в отставку, а также кричали слово "предатель". Об этом сообщает Reuters.

Демонстрацию организовали консервативная оппозиционная Народная партия, правоцентристская Ciudadanos и ультраправая Vox. Митинг прошел под лозунгом "За Испанию, за демократию и конституцию". 

По оценкам властей, в мининге приняли участие около 30 000 человек.

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