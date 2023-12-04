



В Лондоне архиепископ призвал покончить с антисемитизмом и исламофобией

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби выступил на бдении в Лондоне, осудив разгулявшиеся антисемитизм и исламофобию в мире.



Он призвал объединиться против ненависти.



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"Пора покончить с антисемитизмом и исламофобией. Мы не позволим антисемитизму и исламофобии разбушеваться на наших улицах, в наших школах, в наших городах", - сказал Уэлби.



На бдении также выступил имам Монавар Хусейн из Оксфорда: "Мы едины против всех тех, кто стремится сеять ненависть и раздор".