



В Литве начали арестовывать автомобили россиян

Сегодня у литовских таможенников законная премьера - они задержали автомобиль с российскими государственными номерами в рамках новой административной статьи, предусматривающей возможность конфискации.



Таможенный департамент страны сообщил о том, что задержание автомобиля зафиксировано 11 марта на пункте пропуска Мядининкай. Водитель — гражданин Молдовы на машине Audi Q7 с российскими номерами — планировал пересечь Литву и продолжить путь в Беларусь. И это было бы возможно, если бы за рулем находился владелец транспортного средства.



“При проверке документов, предоставленных водителем, выяснилось, что владельцем автомобиля является совершенно другой человек — гражданин России”, — отмечает пресс-служба таможни. Был составлен протокол об административном правонарушении, автомобиль стоимостью 41 690 евро был арестован.

