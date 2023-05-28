



В "Ликуде" прогнозируют, что судебная реформа в нынешнем виде не пройдет

Депутат "Ликуда" Давид Битан прогнозирует, что закон о реформе судебной системы не вернется в его нынешнем виде, но говорит, что коалиция протолкнет пакет изменений.



В интервью 12 каналу Битан сказал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу понимает потенциальные экономические и дипломатические последствия, если некоторые из самых далеко идущих предложений будут приняты. Он добавляет, что не верит, что министр юстиции Ярив Левин вмешается в этот процесс.



Битан говорит, что Нетаниягу понимает, что совершил ошибку, и обвиняет Левина в нанесении вреда партии "Ликуд", говоря, что тактика и стратегия продвижения судебной реформы были неправильными.



Депутат также говорит, что нового министерского комитета по решению проблемы роста цен, о котором Нетаниягу объявил ранее сегодня, недостаточно.