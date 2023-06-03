



В Латвии планируют продлить ограничения на въезд в страну россиян

Латвийское правительство планирует продлить срок установленных для граждан России ограничений на въезд в Латвию.



Это следует из проекта распоряжения, подготовленного Министерством иностранных дел, сообщает DELFI со ссылкой на агентство LETA.



Поскольку Россия продолжает военную агрессию в Украине, срок таких ограничений будет продлен до 4 марта 2024 года.



Предполагается, что распоряжение вступит в силу 1 июля.



В настоящее время действует распоряжение, которым ограничение было введено до 30 июня. Соответственно, чтобы распоряжение действовало непрерывно, вносятся дополнения к нормативным актам.



Гражданам РФ запрещен въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с 19 сентября 2022 года. Эти страны реализовали договоренность об общем ответе на вторжение в Украину.

