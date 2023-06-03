Новости » Политика
В Латвии планируют продлить ограничения на въезд в страну россиян
03.06.2023 22:00 Евгения Маркова

В Латвии планируют продлить ограничения на въезд в страну россиян

Латвийское правительство планирует продлить срок установленных для граждан России ограничений на въезд в Латвию.

Это следует из проекта распоряжения, подготовленного Министерством иностранных дел, сообщает DELFI со ссылкой на агентство LETA.

Поскольку Россия продолжает военную агрессию в Украине, срок таких ограничений будет продлен до 4 марта 2024 года.

Предполагается, что распоряжение вступит в силу 1 июля.

В настоящее время действует распоряжение, которым ограничение было введено до 30 июня. Соответственно, чтобы распоряжение действовало непрерывно, вносятся дополнения к нормативным актам.

Гражданам РФ запрещен въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с 19 сентября 2022 года. Эти страны реализовали договоренность об общем ответе на вторжение в Украину.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы