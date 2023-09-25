В Латвии будут наказывать за наклейку "я русский" на авто
В Латвии будут штрафовать за наклейки на автомобиле с надписью "я русский".
По данным местной полиции, их размещение является провокацией.
По словам правоохранителей, в Латвии такие наклейки воспринимаются как поддержка войны, которую развязала Россия в Украине.
Если владелец авто откажется выполнять приказ полиции о том, чтобы убрать такую наклейку, или объяснить мотивацию ее размещения, он будет оштрафован.
Дождались. Эпидемия ЯРУССКИХ началась и в Латвии pic.twitter.com/vlRWgeu9LS— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) September 25, 2023