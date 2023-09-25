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В Латвии будут наказывать за наклейку "я русский" на авто
25.09.2023 21:46 Алина Груднева

В Латвии будут наказывать за наклейку "я русский" на авто

В Латвии будут штрафовать за наклейки на автомобиле с надписью "я русский".

По данным местной полиции, их размещение является провокацией.

По словам правоохранителей, в Латвии такие наклейки воспринимаются как поддержка войны, которую развязала Россия в Украине.

Если владелец авто откажется выполнять приказ полиции о том, чтобы убрать такую наклейку, или объяснить мотивацию ее размещения, он будет оштрафован.

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