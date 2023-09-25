



В Латвии будут наказывать за наклейку "я русский" на авто

В Латвии будут штрафовать за наклейки на автомобиле с надписью "я русский".



По данным местной полиции, их размещение является провокацией.



По словам правоохранителей, в Латвии такие наклейки воспринимаются как поддержка войны, которую развязала Россия в Украине.



Если владелец авто откажется выполнять приказ полиции о том, чтобы убрать такую наклейку, или объяснить мотивацию ее размещения, он будет оштрафован.



