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В Кыргызстане появился закон об “иноагентах”
03.04.2024 06:30 MIGnews.com

В Кыргызстане появился закон об “иноагентах”

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей страничке в Facebook сообщил (на трех языках) о подписании закона об иноагентах. Впрочем, Садыр Жапаров уверяет, что власти с помощью новой нормы не будут преследовать неправительственные организации, объявленные “иноагентами”:

“Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что-ли начнем это делать? Я как Глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет”.

По словам президент Жапарова, этот закон “пойдет стране на пользу”, так как все “будут работать открыто и в равных условиях”.

Так называемые иноагенты в Кыргызстане должны будут сопровождать материалы плашкой с указанием на “иностранное финансирование”.


 

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