



В Кыргызстане появился закон об “иноагентах”

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей страничке в Facebook сообщил (на трех языках) о подписании закона об иноагентах. Впрочем, Садыр Жапаров уверяет, что власти с помощью новой нормы не будут преследовать неправительственные организации, объявленные “иноагентами”:



“Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что-ли начнем это делать? Я как Глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет”.



По словам президент Жапарова, этот закон “пойдет стране на пользу”, так как все “будут работать открыто и в равных условиях”.



Так называемые иноагенты в Кыргызстане должны будут сопровождать материалы плашкой с указанием на “иностранное финансирование”.





