



В Крыму россияне снова начали активно строить укрепления

Российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории временно оккупированного Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонской областью и в центре полуострова.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.



"Агенты "АТЕШ" сообщают, что оккупанты приступили к активизации строительства фортификационных сооружений по всему Крыму. Мы наблюдаем этот процесс у береговой линии на административной границе с Херсонской областью, а также в центре полуострова", - говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне возводят новые окопы, укрепляют старые и усиливают охрану логистических объектов.



"Вероятно это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи для Украины со стороны союзников. Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоят российские власти. Ведь эти ракеты, в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами, могут уничтожить так называемый Крымский мост, который кардинально изменит ситуацию на поле боя", - предполагают партизаны.