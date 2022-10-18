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В Крыму россияне решили прибрать к рукам имущество иностранцев
18.10.2022 20:47 Раиса Вовк

В Крыму россияне решили прибрать к рукам имущество иностранцев

Так называемый "Госсовет Крыма" проголосовали за признание собственностью России имущества иностранных государств и граждан, пишут росСМИ.
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Согласно "документу", изменения статуса собственности касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества иностранных государств, которые совершают в отношении России "недружественные действия". Тот же алгоритм намерены применять к имуществу граждан "недружественных стран".

Весной во временно оккупированном Крыму также предложили принудительно изымать недвижимость и иную собственность у государств и лиц, совершающих "недружественные действия" в отношении России, однако федеральные органы власти отказались от реализации данной меры.

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