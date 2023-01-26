



В Кремле заявили, что Зеленский перестал быть оппонентом для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина.



Также Песков сказал, что Зеленский готовился к войне, сообщают РИА Новости.



"Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", - сказал Песков.



Также представитель Кремля заявил, что РФ е рассматривает вопрос об изменении статуса "спецоперации".



По словам Пескова, РФ воспринимает поставку вооружений США и другими странами коллективного Запада на Украину как их прямую вовлеченность в конфликт.