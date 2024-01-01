



В Красном море усилится группировка американских военных кораблей

В Красном море усилится группировка американских военных кораблей на фоне продолжающихся атак, осуществляемых йеменскими хути.



В частности, после ухода авианосца "Джеральд Р. Форд" из восточного Средиземноморья, в регион прибудут американские военные корабли USS Bataan и USS Carter Hall, к которым присоединится военный корабль USS Mesa Verde из западного Средиземноморья.



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Как сообщалось ранее, американские вертолеты потопили три малых катера хути в южной части Красного моря, убив членов экипажа.



Это произошло на фоне усиливающегося давления на президента США Джо Байдена относительно прямой борьбы с поддерживаемой Ираном группировкой.