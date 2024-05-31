



В Краснодарском крае РФ БПЛА поджег нефтебазу: видео

В Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе.



Пропагандисты из РИА Новости, как всегда, написали, что "массированная" атака "отбита", пострадавших и разрушений якобы нет.



Вместе с тем губернатор, слова которого приводит ASTRA, заявил, что в Темрюкском районе края "от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы". По его словам, повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами, также есть пострадавшие среди рабочих нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь, остальные эвакуированы.



Крымский ветер пишет, что нефтебаза находится в порту "Кавказ". С этой нефтебазы поступало топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.



В 4:17 канал сообщил о повторных звуках взрывов в районе порта.