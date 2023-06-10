



В Колумбии повстанцы заключили с правительством мир на полгода

Правительство Колумбии и повстанцы из Национальной армии увольнения (ELN) согласились объявить режим прекращения огня на полгода. Об этом пишет Синьхуа. Отмечается, что объявлению предшествовали три раунда переговоров.



"Обе стороны согласились участвовать в процессе построения мира в обществе и подготовиться к заключению соглашения о двустороннем, национальном и временном прекращении огня", – говорится в статье.



В торжественной церемонии объявления о перемирии принял участие президент Колумбии Густаво Педро, первый командующий ELN Антонио Гарсия и президент Кубы Мигель Диаз-Карнель.



Издание добавляет, что четвертый раунд переговоров между правительством Колумбии и ELN запланирован на август-сентябрь.



ELN – старейшая до сих пор активная повстанческая группа Колумбии. Первый раунд переговоров состоялся в ноябре 2022 года в Венесуэле, а второй – в Мексике в феврале 2023 года.